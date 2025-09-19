Стало известно, как спортсмены России выступят на Олимпийских играх-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) будет продолжать такую же политику допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры 2026 года, как и на Играх-2024 в Париже. Об этом на пресс-конференции заявила глава МОК Кирсти Ковентри.

«Ничего нового в подходе к индивидуальным нейтральным спортсменам. Исполком будет придерживаться того же подхода, что и в Париже», — сказала Ковентри.

Как и в Париже, на Играх-2026 российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия, они не будут участвовать в командных видах, награды, завоеванные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в медальной таблице. Флаг и гимн для нейтральных спортсменов будет таким же, как и на прошлой Олимпиаде.

Кроме того, специальная комиссия (AINERP) будет оценивать право каждого конкретного спортсмена с российским и белорусским паспортами участвовать в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2026 года. В состав AINERP вошли три человека: Николь Ховерц (вице-президент МОК, председатель группы экспертов), По Газоль (представитель комиссии по этике МОК) и Моринари Ватанабэ (представитель комиссии спортсменов МОК).

В Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов, они завоевали одну медаль — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде.