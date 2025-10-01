Baltijas balss logotype
Азербайджанское чудо! «Карабах», одолев дома «Копенгаген», стартовал в Лиге чемпионов с двух побед подряд

Спорт
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Азербайджанское чудо! «Карабах», одолев дома «Копенгаген», стартовал в Лиге чемпионов с двух побед подряд

«Карабах» дома победил датский «Копенгаген» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Команда из Азербайджана, ранее сенсационно одолевшая португальскую «Бенфику» (3:2), имеет шесть баллов и располагается на четвертом месте в сводной таблице.

Выше только «Бавария», «Реал» и «Интер» за счёт лучшей разницы голов.

При этом стоимость состава «Карабаха» не превышает 25 млн евро, что меньше средней цены игрока стартового состава первой тройки команд.

По стоимости состава «Карабах» занимает предпоследнее место. Ниже только казахстанский «Кайрат» - 12,7 млн евро.

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео