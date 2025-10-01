Команда из Азербайджана, ранее сенсационно одолевшая португальскую «Бенфику» (3:2), имеет шесть баллов и располагается на четвертом месте в сводной таблице.

Выше только «Бавария», «Реал» и «Интер» за счёт лучшей разницы голов.

При этом стоимость состава «Карабаха» не превышает 25 млн евро, что меньше средней цены игрока стартового состава первой тройки команд.

По стоимости состава «Карабах» занимает предпоследнее место. Ниже только казахстанский «Кайрат» - 12,7 млн евро.