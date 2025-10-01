Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта хочет видеть аргентинца в клубе, сообщает Diario Sport.

Уход польского футболиста, чей контракт завершается по итогам сезоне, позволит «блаугране» разгрузить зарплатную ведомость на 26 миллионов евро. Кроме того, клуб освободится от выплаты амортизационных отчислений на сумму 12,5 млн евро.

В «Барселоне» ожидают, что мадридцы вряд ли будут рассматривать предложения за Альвареса на сумму ниже 200 млн евро.