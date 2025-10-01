Baltijas balss logotype
Дата публикации: 01.10.2025
Изображение к статье: Кем «Барселона» может заменить Роберта Левандовски?

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес является главным кандидатом на замену форварду Роберту Левандовски в «Барселоне».

Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта хочет видеть аргентинца в клубе, сообщает Diario Sport.

Уход польского футболиста, чей контракт завершается по итогам сезоне, позволит «блаугране» разгрузить зарплатную ведомость на 26 миллионов евро. Кроме того, клуб освободится от выплаты амортизационных отчислений на сумму 12,5 млн евро.

В «Барселоне» ожидают, что мадридцы вряд ли будут рассматривать предложения за Альвареса на сумму ниже 200 млн евро.

