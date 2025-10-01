Новый контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» стал рекордным в НХЛ по зарплате игрока и общей сумме.

Российский нападающий подписал новое восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 136 млн с кэпхитом в $ 17 млн.

Ранее рекордный кэпхит соглашения принадлежал нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Леону Драйзайтлю, подписавшему в сентябре 2024 года восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на общую сумму в $ 112 млн с кэпхитом в $ 14 млн.

Предыдущий рекорд по общей сумме контракта принадлежал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Российский нападающий в 2008 году подписал контракт на 13 лет на общую сумму в $ 124 миллиона.