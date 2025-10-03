В городке Плужине на северо-западе Черногории начался необычный ежегодный чемпионат — соревнование по лени. Победителем станет тот, кто сможет дольше всех пролежать в кровати. Главный приз составляет 2000 евро.

В этом году в «лежачем марафоне» участвуют 20 человек из разных стран. Все они уже удобно устроились в кроватях, где будут проводить ближайшее время. Организаторы обеспечивают им полный комфорт: еду, напитки и доступ в интернет доставляют прямо в постель. Единственное разрешенное движение — 15-минутный перерыв каждые восемь часов, сообщает Pravda Montenegro.

«Мы подошли к отбору серьезно, — отмечают организаторы. — Даже привлекали психолога, чтобы проверить, кто действительно способен провести несколько недель лицом к потолку, не сойдя с ума».

Среди участников — прошлогодняя победительница Лидия Маркович, косметолог из Никшича. В 2023 году она установила рекорд, пролежав 50 дней. Теперь девушка заявляет, что готова продержаться до 2026 года.

Прошлый финал запомнился трогательным моментом. В конце соревнования остались только Лидия и парень по имени Филип. Они договорились встать одновременно, объявив «победу дружбы», но в последний момент Филип уступил, и официальный титул достался Лидии. Интересно, что родители каждый день предлагали ей тысячу евро — половину от суммы приза — просто чтобы она прекратила участие. Но девушка неизменно отказывалась, предпочитая доводить начатое до конца.

Чемпионат по лени в Плужине давно стал традицией. В этом году он проходит уже в 14-й раз. Таким оригинальным способом черногорцы с юмором обыгрывают стереотип о собственной лени, превращая его в уникальный бренд.

За этим стоит особая местная философия жизни. В Черногории есть специальный термин — «фьяка». Это не просто безделье, а нечто среднее между бодрствованием и сном, мечтательная и созерцательная лень, которая здесь считается настоящим искусством бытия. Речь идет не о нежелании работать, а об осознанном замедлении, умении наслаждаться моментом.