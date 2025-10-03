Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чемпионат мира по лени собрал желающих получить 2000 евро 0 125

Спорт
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чемпионат мира по лени собрал желающих получить 2000 евро

В городке Плужине на северо-западе Черногории начался необычный ежегодный чемпионат — соревнование по лени. Победителем станет тот, кто сможет дольше всех пролежать в кровати. Главный приз составляет 2000 евро.

В этом году в «лежачем марафоне» участвуют 20 человек из разных стран. Все они уже удобно устроились в кроватях, где будут проводить ближайшее время. Организаторы обеспечивают им полный комфорт: еду, напитки и доступ в интернет доставляют прямо в постель. Единственное разрешенное движение — 15-минутный перерыв каждые восемь часов, сообщает Pravda Montenegro.

«Мы подошли к отбору серьезно, — отмечают организаторы. — Даже привлекали психолога, чтобы проверить, кто действительно способен провести несколько недель лицом к потолку, не сойдя с ума».

Среди участников — прошлогодняя победительница Лидия Маркович, косметолог из Никшича. В 2023 году она установила рекорд, пролежав 50 дней. Теперь девушка заявляет, что готова продержаться до 2026 года.

Прошлый финал запомнился трогательным моментом. В конце соревнования остались только Лидия и парень по имени Филип. Они договорились встать одновременно, объявив «победу дружбы», но в последний момент Филип уступил, и официальный титул достался Лидии. Интересно, что родители каждый день предлагали ей тысячу евро — половину от суммы приза — просто чтобы она прекратила участие. Но девушка неизменно отказывалась, предпочитая доводить начатое до конца.

Чемпионат по лени в Плужине давно стал традицией. В этом году он проходит уже в 14-й раз. Таким оригинальным способом черногорцы с юмором обыгрывают стереотип о собственной лени, превращая его в уникальный бренд.

За этим стоит особая местная философия жизни. В Черногории есть специальный термин — «фьяка». Это не просто безделье, а нечто среднее между бодрствованием и сном, мечтательная и созерцательная лень, которая здесь считается настоящим искусством бытия. Речь идет не о нежелании работать, а об осознанном замедлении, умении наслаждаться моментом.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто в спорте придумал традицию кусать медали?
Изображение к статье: Кто в спорте придумал традицию кусать медали?
Суперкомпьютер Opta выделил фаворита на победу в Лиге чемпионов
Изображение к статье: Суперкомпьютер Opta выделил фаворита на победу в Лиге чемпионов
Остапенко вышла в полуфинал парного разряда турнира в Пекине
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного разряда турнира в Пекине
FIFA показал мяч чемпионата мира 2026 года
Изображение к статье: FIFA показал мяч чемпионата мира 2026 года
Изображение к статье: Лига конференций. «Кристал Пэлас» в гостевом поединке обыграл киевское «Динамо» и другие результаты матчей
Лига конференций. «Кристал Пэлас» в гостевом поединке обыграл киевское «Динамо» и другие результаты матчей 127
Изображение к статье: Легенда мирового футбола и лучший игрок 2006 года согласился возглавить сборную Узбекистана
Легенда мирового футбола и лучший игрок 2006 года согласился возглавить сборную Узбекистана 114
Изображение к статье: ФИФА хочет увеличить число участников клубного чемпионата мира
ФИФА хочет увеличить число участников клубного чемпионата мира 80
Изображение к статье: Почему сразу восемь клубов НХЛ отказались подписывать Кузнецова во время межсезонья?
Почему сразу восемь клубов НХЛ отказались подписывать Кузнецова во время межсезонья? 257

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 92
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 85
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 20
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 15
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео