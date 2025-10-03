Международная федерация футбола (FIFA) и производитель спортивных товаров «Adidas» представили официальный мяч чемпионата мира 2026 года, который получил название Trionda, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Впервые в истории финальный турнир чемпионата мира пройдёт сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Название Trionda в переводе с испанского означает «три волны».

Дизайн мяча выполнен в красной, зелёной и синей цветовой гамме — в честь трёх стран-организаторов.

«Не могу дождаться момента, когда этот красивый мяч влетит в сетку ворот», — заявил на презентации президент FIFA Джанни Инфантино.

По информации FIFA, мяч отличается рядом важных технических характеристик и инноваций.

Особо глубокие швы обеспечивают поверхность, которая равномерно распределяет сопротивление воздуха и гарантирует оптимальную стабильность полёта. Кроме того, рельефные элементы, видимые только вблизи, улучшают сцепление при ударах и дриблинге в мокрых условиях.

В мяч встроен микрочип с сенсором движения с частотой 500 Гц, который в реальном времени передаёт точные данные в систему видеопомощи арбитрам (VAR), что, как отмечает FIFA, должно улучшить качество судейских решений.

Чемпионат мира стартует 11 июня 2026 года, финал состоится 19 июля. Это будет первый турнир с участием 48 сборных.