Латвийская теннисистка Алена Остапенко в пятницу в дуэте с тайваньской спортсменкой Су-Вэй Се вышла в полуфинал парных соревнований турнира серии "WTA 1000" в Пекине, сообщает ЛЕТА.

Остапенко и Се, посеянные на турнире под четвёртым номером, в четвертьфинале обыграли словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николс со счётом 6:4, 6:3.

За выход в полуфинал Остапенко заработала 390 рейтинговых очков в парном зачёте WTA.

В борьбе за выход в финал Остапенко и Се встретятся с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини, которые посеяны под вторым номером.

Напомним, что в одиночном разряде как Алена Остапенко, так и Анастасия Севастова завершили выступление, проиграв во втором круге.

Турнир "WTA 1000" в Пекине проходит на кортах с жёстким покрытием.