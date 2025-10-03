Латвийская теннисистка Алена Остапенко в пятницу в дуэте с тайваньской спортсменкой Су-Вэй Се вышла в полуфинал парных соревнований турнира серии "WTA 1000" в Пекине, сообщает ЛЕТА.
Остапенко и Се, посеянные на турнире под четвёртым номером, в четвертьфинале обыграли словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николс со счётом 6:4, 6:3.
За выход в полуфинал Остапенко заработала 390 рейтинговых очков в парном зачёте WTA.
В борьбе за выход в финал Остапенко и Се встретятся с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини, которые посеяны под вторым номером.
Напомним, что в одиночном разряде как Алена Остапенко, так и Анастасия Севастова завершили выступление, проиграв во втором круге.
Турнир "WTA 1000" в Пекине проходит на кортах с жёстким покрытием.
Into the final four ✅— wta (@WTA) October 3, 2025
Su-Wei Hsieh/@JelenaOstapenk8 make it into the Beijing doubles semifinals with a 6-4, 6-3 win over Mihalikova/Nicholls.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/AR9GRl5Bq9
