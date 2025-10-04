Baltijas balss logotype
Сборная Латвии и еще 16 команд стартуют в новом хоккейном турнире — Европейском кубке наций 0 232

Спорт
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии и еще 16 команд стартуют в новом хоккейном турнире — Европейском кубке наций
ФОТО: LETA

На официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) презентован список участников первого Европейского кубка наций.

В турнире сыграют 17 национальных сборных: Латвия, Испания, Нидерланды, Эстония, Германия, Словакия, Норвегия, Дания, Австрия, Венгрия, Польша, Франция, Словения, Великобритания, Италия, Литва и Румыния.

Новый турнир позволит национальным командам получать больше значимых игр в международные паузы. Матчи состоятся в ноябре, декабре и феврале.

Беларусь и Россия отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ. Другие ведущие хоккейные страны Европы — Чехия, Швеция, Финляндия и Швейцария — участвуют в Евротуре.

— Это огромный шаг для европейского хоккея. Годами наши национальные ассоциации просили о разработке структуры, которая придаст смысл и последовательность международным паузам.

С Европейским кубком наций мы наконец-то предлагаем продукт, обладающий потенциалом для развития игры как в спортивном, так и в коммерческом плане, — так прокомментировал создание нового турнира президент IIHF Люк Тардиф.

Читайте нас также:
#хоккей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

