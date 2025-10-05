Baltijas balss logotype
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 0 371

Спорт
Дата публикации: 05.10.2025
LETA

Лига хоккейных энтузиастов (EHL) осуждает драку, которая произошла в пятницу между командами «Priedaines» и «Clappers» из Кекавы, и рассмотрит этот случай на заседании Дисциплинарного комитета, сообщают организаторы турнира.

В пятницу в матче группы E6 Лиги хоккея энтузиастов кекавская команда обыграла «Priedaini» со счетом 6:0.

Примерно за четыре минуты до окончания основного времени между командами произошла массовая драка, в которую вступили также тренеры. Драка закончилась кровавыми пятнами на середине поля, и игрокам потребовалась медицинская помощь.

В воскресенье хоккейная лига «Энтузиастов» опубликовала заявление, в котором осудила драку, произошедшую в пятницу между двумя командами.

«Ценности нашей лиги основаны на уважении, честности, спортивном духе и безопасной среде для всех участников. Такие действия, как те, что были замечены в упомянутой игре, категорически неприемлемы и несовместимы с нашими основными принципами», — говорится в заявлении.

В заявлении указано, что в настоящее время выясняются обстоятельства и анализируется запись матча, а также в ближайшее время будет созвано чрезвычайное заседание Дисциплинарного комитета, на котором будет оценено поведение вовлеченных сторон и приняты необходимые меры.

«Мы считаем, что в спорте есть место для соревнований и азарта, но ни в коем случае это не должно перерастать в агрессию или угрозу, поэтому мы будем продолжать активно работать, чтобы лига оставалась безопасной и уважительной средой для всех ее участников», — говорится в заявлении.

#хоккей #чп
