Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл поделился воспоминаниями о дебютной игре Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Его первый матч, как и первый сезон в НХЛ, был выдающимся. Когда ты первый номер драфта, на тебя сваливается много давления. Так что, думаю, дубль в первом матче позволил ему ослабить это давление, – рассказывает Робитайл.

В своем первом матче в лиге российский нападающий забросил две шайбы в ворота «Коламбус Блю Джекетс», внеся вклад в победу команды со счётом 3:2.