Хоккей без правил: массовая драка в Лиге энтузиастов закончилась дисквалификациями и жёсткими санкциями 0 448

Спорт
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хоккей без правил: массовая драка в Лиге энтузиастов закончилась дисквалификациями и жёсткими санкциями
ФОТО: Youtube

Лига энтузиастов по хоккею (EHL) дисквалифицировала до конца сезона четырёх человек за участие в массовой драке, включая двух тренеров. Несколько других участников получили дисквалификацию на одну или несколько игр, следует из решения внеочередного заседания Дисциплинарного комитета EHL, пишет ЛЕТА.

До конца сезона отстранены тренер команды «Приедайне» Марек Ясс и тренер Кекавской «Clappers» Матис Рыбкинский, а также игроки этих команд — Игорь Андреев и Эмил Тумшайс. После отбывания наказания, при любом новом дисциплинарном нарушении Андреев и Тумшайс будут пожизненно дисквалифицированы из EHL.

Из хоккеистов «Приедайне» дисквалифицированы: Эрик Мартынов — на 7 игр, Владислав Ивенков — на 6, Владислав Белай — на 5, Денис Бенке — на 3, Владимир Ловчий и Павел Милейка — на 2, Виталий Захар — на 1 игру. В действиях Карлиса Стрелкова, Александра Малишева и Сергея Башака нарушений, заслуживающих дисквалификации, не выявлено.

В Кекавской команде дисквалифицированы: Никлав Романовский — на 3 игры, Эмил Дан Бриедис — на 2, Тревор Скотти и Артём Ланко — на 1 игру. Действия Мартиньша Зукурса и Калвиса Друсейки не признаны нарушением.

Ранее ЛЕТА сообщала, что в пятницу в матче группы E6 Лиги энтузиастов по хоккею Кекавская команда обыграла «Приедайне» со счётом 6:0.

Примерно за четыре минуты до конца основного времени между командами вспыхнула массовая драка, в которой участвовали и тренеры. Драка завершилась пятнами крови на льду, и нескольким игрокам потребовалась медицинская помощь.

#хоккей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
