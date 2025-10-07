Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников».

За два года в форме «Ойлерз» Макдэвид заработает 25 млн долларов. Кэпхит 12,5 млн — скромное вознаграждение для лучшего бомбардира современности. Это на 4,5 млн меньше, чем у Кирилла Капризова по новому соглашению с «Миннесотой»…

Сообщается, что в сезоне-2026/27 Коннор получит 850 тысяч долларов базовой зарплаты и 13,4 млн в качестве подписного бонуса, в кампании-2027/28 — 900 тысяч + 9,85 млн. В соглашении есть пункт о невозможности обмена в другой клуб без согласия игрока.

28-летний Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. Всего за «нефтяников» нападающий провел 712 матчей в регулярных чемпионатах, где заработал 1082 (361+721) очка. В плей-офф на его счету 96 игр и 150 (44+106) очков.

На международном уровне Коннор выигрывал чемпионаты мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.