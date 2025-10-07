Baltijas balss logotype
«Он с лихвой позаботился о своей бывшей жене!» — супруга Озолиньша рассказала о проблемах хоккеиста 0 482

Спорт
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: instagram.com/sandisozolins__

instagram.com/sandisozolins__

ФОТО: пресс-фото

В жизни легендарного хоккеиста Сандиса Озолиньша наступил непростой период. Однако он в этом не один — рядом с ним любящая и поддерживающая супруга, у которой есть своё мнение о происходящем: претензиях бывшей жены Сандры Озолини и проблемах с бизнес-партнёром Армандом Пуче, пишет Santa.lv.

«Сандис — человек с широкой душой. К сожалению, есть люди, которые его щедростью, честностью и доверием воспользовались в корыстных целях и до сих пор не могут остановиться», — заявила в интервью журналу Privātā Dzīve его супруга, стилист Ина Озолиня. Пара вместе уже 10 лет, а четыре года назад они поженились. Вместе они воспитывают дочь Ины от предыдущих отношений и общего сына.

Ина подчёркивает, что в начале их отношений для неё решающим стала именно его отношение к детям.

«Я не стала бы жить с человеком, который безответственно бросает детей от предыдущих отношений или ведёт себя подло, оставляя женщину, с которой расстался, в трудной ситуации. Люди расходятся — такова жизнь. Но то, что мы вместе, доказывает: Сандис не поступал вопреки моим жизненным ценностям».

Ина считает несправедливыми претензии, которые сейчас в суде предъявляет её мужу бывшая супруга — мать его сыновей Кристофера (28 лет) и Роберта (31 год) Сандра Озолиня. «Я её лично не знаю. Мы никогда в жизни не встречались и не разговаривали», — добавила Ина. Сейчас Сандра в судебном порядке требует от бывшего мужа почти 2 миллиона евро.

«Создаётся ощущение, что этот человек считает — ей это просто положено. Но никому из нас в жизни ничего не гарантировано. Ни то, что рядом всегда будет партнёр, ни то, что доходы будут такими, как нам хотелось бы. (…) Да, Сандис прекратил выплаты, когда сыновья стали взрослыми людьми, которые способны себя обеспечивать. Из-за профессиональных перемен у Сандиса изменилась и финансовая ситуация. Он не прятался, не скрывал, что происходит — это было известно и другой стороне. Но, видимо, её не интересовало, как чувствует себя Сандис, как он живёт и как способен обеспечивать семью, в которой, между прочим, растёт несовершеннолетний ребёнок», — сказала Ина.

«Он с лихвой позаботился о своей бывшей жене», — уверена она. «Не знаю ни одного другого мужчину, который бы так щедро расстался с прошлым. Сначала я даже не верила, что такие суммы вообще возможны, пока не увидела всё собственными глазами», — призналась жена Сандиса.

Напомним, Сандис Озолиньш начал свою карьеру в 1990 году в рижском "Динамо", куда вернулся в 2009 году после долгого периода в НХЛ. 7 раз принимал участие в матче всех звёзд НХЛ, был обладателем Кубка Стэнли. Выступал за латвийскую сборную, был ее капитаном. На днях был включен в тренерский штаб сборной Латвии по хоккею на Олимпийских играх-2026.

В своё время Сандис Озолиньш был самым высокооплачиваемым спортсменом в истории Латвии.

Santa.lv

#хоккей #латвийские знаменитости
