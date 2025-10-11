Мужская сборная Латвии по футболу сегодня в Риге встретится с Андоррой в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, пишет ЛЕТА.

Матч группы K на стадионе «Даугава» начнётся в 16:00 по латвийскому времени, его в прямом эфире покажет телеканал LTV7.

В первых двух матчах отборочного турнира в марте Латвия в гостях обыграла Андорру со счётом 1:0 и уступила Англии 0:3, в июне на своём поле сыграла вничью 1:1 с Албанией, а в сентябре дома проиграла Сербии 0:1 и на выезде — Албании.

После мартовского матча с Латвией Андорра в гостях уступила Албании 0:3, в июне дома проиграла Англии 0:1 и в гостях — Сербии 0:3, а в сентябре снова на выезде потерпела поражение от Англии со счётом 0:2.

В сентябре андоррцы также провели товарищеский матч в Таллинне, где сыграли вничью 0:0 со сборной Эстонии.

Лидером группы K в отборе является Англия, набравшая 15 очков в пяти матчах, у Албании — восемь очков, у Сербии в четырёх играх — семь. Латвийские футболисты после пяти встреч имеют в активе четыре очка, а Андорра остаётся без набранных очков.

В мировом рейтинге сборная Латвии в настоящее время занимает 137-е место, Андорра — 174-е.

Во вторник латвийцы также сыграют на своём поле со сборной Англии.

В составе сборной Латвии снова отсутствует травмированный капитан Кристер Тоберс, в список кандидатов не включены нападающий Бруно Мелнис и полузащитник Алвис Яунземс, но впервые вызов в национальную команду получили Ингар Пулис и Данила Патийчук.

Финальный турнир чемпионата мира с участием 48 команд пройдёт в июне и июле 2026 года в Канаде, Мексике и США.