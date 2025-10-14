Baltijas balss logotype
Арина Соболенко практически настигла по заработанным призовым Винус Уильямс

Спорт
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко практически настигла по заработанным призовым Винус Уильямс

Первая ракетка планеты из Беларуси Арина Соболенко остается на четвертом месте по числу призовых, заработанных на протяжении карьеры.

В обновленном соответствующем рейтинге ВТА от 13 октября у Соболенко 42 480 621 доллар призовых суммарно.

На вершине с большим отрывом легендарная американка Серена Уильямс (94 816 730 долларов).

На второе место с третьего поднялась вторая ракетка мира полька Ига Швентек (42 945 490), подвинув Винус Уильямс (42 867 364). Соболенко и старшую из сестер Уильямс теперь разделяет в рейтинге менее 400 000 долларов.

На пятой строчке Симона Халеп из Румынии (40 236 618), на шестой — еще одна белоруска Виктория Азаренко (38 890 473), на седьмой — россиянка Мария Шарапова (38 777 962).

Соболенко ранее впервые в карьере проиграла на турнире категории ВTA-1000 в Ухане. Ее 20-матчевую победную серию прервала шестая ракетка планеты американка Джессика Пегула, выбившая Арину в полуфинале со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).

До этого в Ухане белоруска взяла три титула подряд — в 2018, 2019 и 2024 годах. С 2020 по 2023 год турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

#теннис
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео