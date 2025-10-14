По информации журналистов, Маликова начала встречаться с Капризовым летом 2021 года. В феврале 2022-го они разошлись. По слухам, инициатором разрыва стал хоккеист. В 2023 году появились слухи о воссоединении экс-возлюбленных, тогда дочь Маликова замечали на хоккейных матчах с участием Капризова. Теперь, по информации «Бизнес Online», разрыв окончателен и пересмотру не подлежит.

Ранее Дмитрий Маликов подтвердил, что его дочь встречается с известным хоккеистом. Артист сообщил, что Стефания часто летает к Капризову за океан, а также посещает матчи Кирилла в Европе.

В конце сентября «Миннесота» подписала с 28-летним Капризовым контракт на восемь лет. По этому соглашению Кирилл получит 136 миллионов долларов, а его среднегодовая зарплата составит 17 миллионов.