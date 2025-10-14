Baltijas balss logotype
Отбор ЧМ-2026: Латвия на своём поле попробует остановить Англию 0 318

Спорт
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Отбор ЧМ-2026: Латвия на своём поле попробует остановить Англию
ФОТО: LETA

Сегодня в Риге мужская сборная Латвии по футболу встретится с Англией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, пишет ЛЕТА.

Матч группы K начнётся на стадионе «Даугава» в 21:45 и будет транслироваться в прямом эфире телеканалом LTV7.

В первых двух играх квалификации в марте Латвия в гостях обыграла Андорру со счётом 1:0 и уступила Англии 0:3. В июне на своём поле команда сыграла вничью 1:1 с Албанией, в сентябре дома проиграла Сербии 0:1, а затем в гостях — Албании. В субботу в Риге латвийцы сыграли 2:2 с Андоррой.

Англия в марте на своём поле победила Албанию (2:0) и Латвию (3:0), в июне на выезде обыграла Андорру (1:0), в сентябре снова выиграла у андоррцев дома (2:0) и разгромила в гостях Сербию (5:0). В четверг Англия без своего капитана Харри Кейна выиграла дома у Уэльса со счётом 3:0.

Лидером группы K является сборная Англии с 15 очками в пяти матчах. У Албании после шести игр — 11 очков, у Сербии после пяти — семь очков. Сборная Латвии за шесть матчей набрала пять очков, у Андорры — один.

В рейтинге ФИФА сборная Латвии в настоящее время занимает 137-е место, а Англия — четвёртое.

В составе латвийской сборной отсутствует травмированный капитан Кристер Тоберс. В список кандидатов не включены нападающий Бруно Мелнис и полузащитник Алвис Яунземс. Впервые в сборную вызваны Ингар Пулис и Данила Патийчук.

Главному тренеру сборной Латвии Паоло Николато помогают тренеры Массимо Паганин и Александр Цауня, тренер вратарей Габриэле Алдегани, тренеры по физподготовке Винченцо Пинколини и Марис Смирнов, а также видеоаналитики Леонардо Карлетти и Илья Щаницын.

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд не пропускает голов уже в восьми матчах подряд — это новый рекорд сборной, на одну игру больше, чем у легендарного Гордона Бэнкса.

В случае победы в матче сборная Англии гарантирует себе место в финальном турнире чемпионата мира 2026 года.

В финальную часть чемпионата мира из европейской зоны напрямую выйдут 12 победителей отборочных групп. В «плей-офф» примут участие 12 команд, занявших вторые места, а также четыре лучшие победительницы групп Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, если они не займут первое или второе место в своих квалификационных группах.

Финальный турнир чемпионата мира, в котором примут участие 48 сборных, состоится в июне и июле 2026 года в Канаде, Мексике и США.

#футбол #чемпионат мира по футболу
