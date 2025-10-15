Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает серию без заброшенных шайб на старте сезона НХЛ. Капитан «столичных» не может забить гол в четырех играх подряд.

В ночном поединке против «Тампа-Бэй Лайтнинг», завершившемся победой хозяев в овертайме со счетом 3:2, Овечкин вновь не смог отличиться.

За 20 сезонов в лиге такая четырехматчевая безголевая серия на старте случалась у него всего дважды — в 2023/2024 и 2012/2013 годах. Пятиматчевых серий у Ови не было никогда.

В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 2 (0+2) очка в 4 матчах.

Набрав в 4 матчах 6 очков, «Вашингтон» идет на 3-м месте в таблице Восточной конференции.