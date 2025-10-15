Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски не сможет принять участия в «эль класико» с мадридским «Реалом» из-за травмы, полученной в составе сборной Польши.

Команды сыграют в 10-м туре Ла Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.

Как сообщила пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте команды, форвард травмировал подколенное сухожилие, а сроки его восстановления будут зависеть от способа лечения.

Тем не менее к матчу с «Реалом» Левандовски восстановиться не успеет.