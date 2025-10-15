Во вторник мужская сборная Латвии по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в Риге проиграла команде Англии со счётом 0:5. Благодаря победе англичане обеспечили себе участие в финальной стадии турнира. Игроки латвийской команды после встречи прокомментировали ход игры и пояснили, чего не хватило нашей команде.

Николато: Эпизодически нам тоже удавалось что-то хорошее

Сборная Латвии по футболу местами показывала хорошую игру в матче против сборной Англии, однако разница в уровне мастерства между командами слишком велика, заявил после разгромного поражения в понедельник в Риге главный тренер сборной Латвии Паоло Николато, пишет ЛЕТА.

"В целом можно сказать, что мы сделали всё, на что сейчас способны, — сказал Николато после поражения. — Разница в мастерстве между двумя командами очень велика. Эпизодически нам тоже удавалось что-то хорошее. Мы оставались в игре с правильным настроем, боролись, насколько могли, создали несколько небольших моментов".

Как отметил итальянский специалист, против таких команд, как Англия, нельзя допускать ошибок. Соперники быстрее и сильнее, что вынуждает ошибаться. "Но мы всегда старались исправить каждую ошибку, оставаться в игре, — сказал Николато. — После такого счёта, как в первом тайме, продолжать бороться и не опустить головы — непросто".

Николато также подчеркнул, что такие игры очень важны для сборной Латвии, поскольку из них можно многому научиться.

"Это футбол высочайшего уровня, и нашим игрокам необходимы такие матчи, чтобы прогрессировать", — добавил главный тренер сборной Латвии.

Ожидали, что англичане начнут давить с первой минуты

Сборная Латвии по футболу в матче квалификации чемпионата мира против Англии ожидала, что соперник начнёт оказывать давление с первых минут, сказал в разговоре с журналистами вратарь национальной команды Кришьянис Звиедрис, пишет ЛЕТА.

"Ожидали, что они начнут давить с первой минуты", - сказал Звиедрис о сопернике, добавив, что, возможно, именно в результате его действий в эпизоде с четвёртым пропущенным голом Максим Тонишев отправил мяч в собственные ворота.

"Таков спорт, даже Сербия проиграла Англии с таким же счётом. Надо учитывать, что это сборная другого уровня. Это реальность", - признал Звиедрис.

По его мнению, матчи с такими соперниками с позиции вратаря даже легче. "Я всё время в игре и в ритме, могу поймать уверенность. Такие матчи, как против Андорры, сложнее — работы мало, и вдруг появляются пара эпизодов, в которых нужно сыграть", — пояснил Звиедрис.

Вратарь согласился с мнением главного тренера сборной Паоло Николато о том, что игра команды улучшается, но это не отражается на результате.

"Наша главная проблема в том, что мы не умеем играть с более слабыми командами. Например, сегодня мы не боялись и комбинировали. В матче против Андорры чувствовалось, что они борются за каждый сантиметр, независимо от того, что делаем мы. Они были агрессивны и мотивированы — нам этого немного не хватает", — заключил Звиедрис.

Со вратарями сборной Латвии работает итальянец Габриэле Альдеджани, однако иностранный специалист кардинальных изменений в команде не внес.

"Много работали над улучшением техники, но ничего нового не было. Работа в сборной простая — за неделю ничего не научишь, можно только отработать нюансы", — сказал Звиедрис.

Без риска мы никогда не почувствуем прогресс

Сборная Латвии по футболу никогда не почувствует прогресс, если не будет рисковать на поле, после матча с Англией заявил защитник национальной команды Роберт Вейпс.

"Защитники сегодня набрали где-то по 14 километров пробега. Делали, что могли. Стоило дать им хотя бы шаг или полшага вперёд — и это обходилось нам слишком дорого. Выжали из себя всё, что могли", — сказал Вейпс, который дебютировал в сборной только в предыдущем матче против Андорры.

"После игры с Андоррой мы были злы, потому что думали, что выиграем её за счёт тактики и качественных передач. В каждом матче нужно бороться. Хотели показать англичанам, что легко не будет. Но они мастера и умеют использовать свои моменты", — продолжил футболист.

Вейпс также признал, что все пять голов англичане забили, воспользовавшись ошибками латвийских футболистов. "Не помню ни одного пропущенного мяча, где бы они просто сыграли мастерски и довели атаку до гола. Где-то в центре теряли или не сохраняли мяч", — признал защитник.

Футболист отметил, что латвийские игроки старались добраться до ворот соперника и переиграть Джордана Пикфорда, который во вторник улучшил свой рекорд по "сухим" матчам в составе сборной Англии.

"Радует, что мы не опустили головы при любом счёте. Хотели забить, к сожалению, до сетки добраться не удалось. Приятно, что мы взяли инициативу и верили, что можем забить. Если бы повезло или был бы рикошет — возможно, и наш бы мяч залетел в ворота", — заключил Вейпс.

Перед матчем в сборной обсуждали, что игру нужно провести так, чтобы независимо от результата можно было гордиться самоотдачей, боевым духом и настойчивостью на поле.

"Все запомнят результат, и, конечно, неприятно пропустить пять голов. Но своей игрой мы можем быть довольны, потому что многое получилось — обыгрывали их, проходили через центр, выходили из прессинга. Должны радоваться, что не били мяч наугад от страха и хотим играть в футбол. Без риска мы никогда не почувствуем прогресс. Сегодня было много эпизодов, в которых это удалось", — пояснил Вейпс.

Текущего тренера сборной Латвии Паоло Николато футболист, который в начале своей карьеры сам играл в итальянских клубах, охарактеризовал как энергичного человека.

"Возможно, он мог бы принять длинную серию неудач, но точно не смирился бы с тем, что мы без мотивации, без энергии и не боремся за каждый мяч. В каждом матче стараемся максимально мотивировать себя", — сказал Вейпс о характере тренера.

Разгром латвийских футболистов

Как уже сообщалось, мужская сборная Латвии по футболу во вторник потерпела сокрушительное поражение в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Англии, которая обеспечила себе участие в финальной стадии, пишет ЛЕТА.

Сборная Латвии проиграла со счётом 0:5 (0:3).

В матче группы K на стадионе "Даугавa" счёт на 26-й минуте открыл Энтони Гордон, отправив мяч ударом из штрафной в правый угол ворот — 1:0.

На 44-й минуте англичане перехватили мяч недалеко от штрафной сборной Латвии, и Гарри Кейн ударом с места чуть за пределами штрафной поразил левый угол ворот — 2:0.

В компенсированное время первого тайма Антоний Черномордый дёрнул Кейна за футболку в своей штрафной, и Кейн реализовал 11-метровый, отправив мяч в нижний левый угол — 3:0.

На 59-й минуте после передачи игрока сборной Англии с правого фланга мяч попал в ногу Максиму Тонишеву и залетел в левый угол ворот сборной Латвии — 4:0 в пользу англичан.

На 86-й минуте англичане вновь перехватили мяч в центре поля, и Эберечи Эзе ударом из штрафной поразил правый нижний угол ворот — 5:0.

На 88-й минуте в составе сборной Латвии дебютировал Кристап Грабовскис, заменив Яниса Икауниекса.

Во втором матче группы во вторник Андорра на своём поле проиграла Сербии со счётом 1:3 (1:1).

Лидером группы K с 18 очками после шести матчей является Англия, которая во вторник обеспечила себе участие в финальном турнире. У Албании — 11 очков, у Сербии — 10. Сборная Латвии после семи игр набрала пять очков, у Андорры — одно.

В первых двух матчах квалификации в марте Латвия в гостях обыграла Андорру со счётом 1:0 и проиграла Англии 0:3. В июне на своём поле сыграла 1:1 с Албанией, в сентябре дома уступила Сербии 0:1 и в гостях — Албании. В субботу в Риге латвийцы сыграли 2:2 с Андоррой.

Сборная Латвии в настоящее время занимает 137-е место в мировом рейтинге, Англия — четвёртое.

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд остался "сухим" уже в девяти матчах подряд — это рекорд для национальной команды.

В финальный турнир чемпионата мира от Европы выйдут 16 сборных — 12 победителей групп и 12 команд, занявших вторые места, а также четыре лучшие победительницы групп Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025, которые не войдут в топ-2 своих отборочных групп.

Финальный турнир чемпионата мира с участием 48 команд пройдёт в июне и июле 2026 года в Канаде, Мексике и США.