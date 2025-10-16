Baltijas balss logotype
Латвийская шахматистка Кузнецова завоевала серебряную медаль на юношеском чемпионате мира

Спорт
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийская шахматистка Кузнецова завоевала серебряную медаль на юношеском чемпионате мира
ФОТО: LETA

Чемпионка Латвии по шахматам Мария Кузнецова завоевала серебряную медаль на юношеском чемпионате мира в группе девушек до 16 лет, который проходил в Албании, сообщает Латвийская шахматная федерация, пишет LETA.

15-летняя спортсменка одержала восемь побед в 11 партиях, одну завершила вничью и с 8,5 очками заняла второе место среди 113 участниц. Победу с 9,5 очками одержала Динара Хафизова, выступавшая под флагом FIDE.

Всего Латвию на юношеском чемпионате мира представляли восемь юных шахматистов.

В других группах Агнесса Степания Тер-Аветисян заняла 14-е место, Милана Гайлевская — 19-е, Николай Платонов — 23-е, Софья Васильева — 27-е, Рейнис Валдатс — 44-е, а Алексей Адамович финишировал на 92-й позиции.

Оставить комментарий

(3)
  • А
    Андрей
    16-го октября

    Предлагаю организовать шахматный турнир в Сейме! Гроссмейстер (15-летняя спортсменка) и депутаты - одновременная игра на 100 досках. Ну или нет - сначала они сами с собой сырают. 50:50, затем победители 25:25. И вот там кто победит - играет с 15-летней спортсменкой - одновременная игра на 25 досках.
    Посмотрим, кто лучше мозгами шевелит - 15-летний ребёнок или дяди и тёти, умеющие надрывать горло с трибуны.

    8
    2
  • А
    Андрей
    16-го октября

    "15-летняя спортсменка..." А на фото, кто? Редакция - завязывайте с этими манипуляциями про привлечение внимания! Боком выйдет!

    А ещё - напишите про достижения наших юных по шашакам! Тоже ведь есть европейские чемпионы или типа того.

    11
    1
  • П
    Процион
    Андрей
    16-го октября

    Зря стараетесь. уважаемый. Редакция BB.LV комментарии не читает. Это касается и тамошних (тутошних)журналистов. Помню, заинтересовался статьёй Марины Блументаль, начнртал коммент с вопросом — ни ответа ни превета. Через пару дней повторил аопрос — полная тишина. Впрочем, лги даже шоамматические ошибки не исправлчют.

    5
    1
Читать все комментарии

