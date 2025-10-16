Чемпионка Латвии по шахматам Мария Кузнецова завоевала серебряную медаль на юношеском чемпионате мира в группе девушек до 16 лет, который проходил в Албании, сообщает Латвийская шахматная федерация, пишет LETA.

15-летняя спортсменка одержала восемь побед в 11 партиях, одну завершила вничью и с 8,5 очками заняла второе место среди 113 участниц. Победу с 9,5 очками одержала Динара Хафизова, выступавшая под флагом FIDE.

Всего Латвию на юношеском чемпионате мира представляли восемь юных шахматистов.

В других группах Агнесса Степания Тер-Аветисян заняла 14-е место, Милана Гайлевская — 19-е, Николай Платонов — 23-е, Софья Васильева — 27-е, Рейнис Валдатс — 44-е, а Алексей Адамович финишировал на 92-й позиции.