Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, который в этом сезоне будет выступать за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Атланта Хокс", не планирует торопиться с продлением контракта, сообщил сам игрок в интервью изданию The Athletic, пишет ЛЕТА.

У Порзиньгиса на этот сезон действует контракт на 30,7 миллиона долларов, а продление соглашения позволило бы ему зарабатывать как минимум 43 миллиона долларов в год.

"Знаю, что такая возможность есть, – сказал 30-летний игрок сборной Латвии. – Пока не спешу. Хочу посмотреть, каким получится этот сезон. Хочу доказать, что снова играю на высочайшем уровне, что я здоров — и тогда всё само собой сложится".

Порзиньгис в межсезонье оказался в "Хокс" в результате трёхстороннего обмена из "Бостон Селтикс", с которым в прошлом году стал первым латвийцем — чемпионом НБА.

Если латвийский центровой не продлит контракт в этом сезоне, он станет свободным агентом.

В прошлом сезоне уроженец Лиепаи провёл 42 матча регулярного чемпионата, набирая в среднем 19,5 очка, делая 6,8 подбора, 2,1 результативную передачу и 1,5 блок-шота за игру. В плей-офф он выходил на площадку в 11 матчах, в среднем проводя 21 минуту, за которые набирал 7,7 очка, делал 4,6 подбора, 0,7 передачи и 0,8 блок-шота.

Как отметил Порзиньгис, в прошлом сезоне он в целом был не в лучшей форме, но после отдыха почувствовал себя отлично в составе сборной Латвии на чемпионате Европы, и сейчас также чувствует себя прекрасно.

Порзиньгис — не единственный игрок "Хокс", который пока не определился с продлением контракта — в аналогичной ситуации находится самый прогрессирующий игрок прошлого сезона Дайсон Дэниелс. Если 22-летний защитник не продлит контракт до 21 октября, то в следующем сезоне он станет ограниченно свободным агентом. Последний год по контракту остался также у четырёхкратного участника Матча звёзд Трея Янга — он также сможет стать ограниченно свободным агентом после предстоящего сезона.

Новый сезон НБА стартует 21 октября.