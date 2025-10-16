Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Порзиньгис не спешит с продлением контракта 0 343

Спорт
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Порзиньгис не спешит с продлением контракта
ФОТО: Youtube

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, который в этом сезоне будет выступать за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Атланта Хокс", не планирует торопиться с продлением контракта, сообщил сам игрок в интервью изданию The Athletic, пишет ЛЕТА.

У Порзиньгиса на этот сезон действует контракт на 30,7 миллиона долларов, а продление соглашения позволило бы ему зарабатывать как минимум 43 миллиона долларов в год.

"Знаю, что такая возможность есть, – сказал 30-летний игрок сборной Латвии. – Пока не спешу. Хочу посмотреть, каким получится этот сезон. Хочу доказать, что снова играю на высочайшем уровне, что я здоров — и тогда всё само собой сложится".

Порзиньгис в межсезонье оказался в "Хокс" в результате трёхстороннего обмена из "Бостон Селтикс", с которым в прошлом году стал первым латвийцем — чемпионом НБА.

Если латвийский центровой не продлит контракт в этом сезоне, он станет свободным агентом.

В прошлом сезоне уроженец Лиепаи провёл 42 матча регулярного чемпионата, набирая в среднем 19,5 очка, делая 6,8 подбора, 2,1 результативную передачу и 1,5 блок-шота за игру. В плей-офф он выходил на площадку в 11 матчах, в среднем проводя 21 минуту, за которые набирал 7,7 очка, делал 4,6 подбора, 0,7 передачи и 0,8 блок-шота.

Как отметил Порзиньгис, в прошлом сезоне он в целом был не в лучшей форме, но после отдыха почувствовал себя отлично в составе сборной Латвии на чемпионате Европы, и сейчас также чувствует себя прекрасно.

Порзиньгис — не единственный игрок "Хокс", который пока не определился с продлением контракта — в аналогичной ситуации находится самый прогрессирующий игрок прошлого сезона Дайсон Дэниелс. Если 22-летний защитник не продлит контракт до 21 октября, то в следующем сезоне он станет ограниченно свободным агентом. Последний год по контракту остался также у четырёхкратного участника Матча звёзд Трея Янга — он также сможет стать ограниченно свободным агентом после предстоящего сезона.

Новый сезон НБА стартует 21 октября.

Читайте нас также:
#баскетбол #порзиньгис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Евгений Малкин и Сид Кросби провели вместе 1070-й матч чемпионата НХЛ и вышли на шестое место в истории лиги
Изображение к статье: Евгений Малкин и Сид Кросби провели вместе 1070-й матч чемпионата НХЛ и вышли на шестое место в истории лиги
Винисиус может понести ответственность за шумную вечеринку на 500 гостей в честь своего 25‑летия
Изображение к статье: Винисиус может понести ответственность за шумную вечеринку на 500 гостей в честь своего 25‑летия
На Кипре застрелили президента клуба, который тренировал звезда российского футбола
Изображение к статье: На Кипре застрелили президента клуба, который тренировал звезда российского футбола
Александр Овечкин назвал фильм, который напугал его в детстве
Изображение к статье: Александр Овечкин назвал фильм, который напугал его в детстве
Изображение к статье: Новак Джокович признал, что Янник Синнер унизил его, и выразил желание обменяться телом с кем-нибудь помоложе
Новак Джокович признал, что Янник Синнер унизил его, и выразил желание обменяться телом с кем-нибудь помоложе 135
Изображение к статье: Четырехкратная олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по плаванию завершила карьеру в 25 лет
Четырехкратная олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по плаванию завершила карьеру в 25 лет 862
Изображение к статье: Легендарный Патрик Клюйверт остался без работы
Легендарный Патрик Клюйверт остался без работы 203
Изображение к статье: «Барселона» может подписать форварда «Ювентуса» Влаховича на замену Левандовскому
«Барселона» может подписать форварда «Ювентуса» Влаховича на замену Левандовскому 68

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2471
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 14
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 37
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1994
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 100
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 199
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2471
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 14
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео