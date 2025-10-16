А уже 1 января 1973 года в американском издательстве Little, Brown вышла книга Face-Off at the Summit - на канадском амазоне прямо сейчас есть экземпляр самого первого издания, в твердой обложке, стоимостью почти восемь сотен долларов.

В СССР книгу переведут еще через пару лет и издадут под названием «Хоккей на высшем уровне».

Хоккей – не самая большая индустрия, и хотя проблем с тем, что почитать, вроде бы нет. И все же…

В футболе есть какие-то канонические произведения, в каком-то смысле обязательные всем, кто реально интересуется игрой - например, «Моя жизнь» Йохана Кройффа. В хоккее чего-то подобного нет. Впрочем, есть все же одна книга, которая обязательна к прочтению. Это книга Кена Драйдена, его дневник августа-сентября 1972-го, момента встречи со сборной СССР. На то есть несколько причин.

Честное предисловие Бориса Кулагина

Предисловие к русскоязычной версии написал Борис Кулагин, старший тренер сборной СССР, помощник Боброва в рамках суперсерии-72.

Среди прочего там звучит вопрос: «Могли ли мы в 1972 году выиграть и вторую часть серии?» Текст Кулагина не выглядит отпиской или дежурным комментарием в духе «готовимся к следующему матчу». Этот ответ растекается на много-много страниц и больше похож на тренерское эссе, стартующее с осмысления первого матча суперсерии и через преимущества советского хоккее перетекающее, да, к проблемам.

По сути это такой развернутый заочный ответ советского хоккейного профи канадскому профи, адресованный при этом нашему внутреннему читателю: уточнение каких-то позиций автора, рефлексия по поводу серии, разницы между школами и пути дальнейшего развития.

Вот как Кулагин вгрызается в навыки силовой борьбы у наших и канадцев: «Вторая особенность ведения силовой борьбы профессионалами заключается в том, что, проведя силовой прием и овладев шайбой, канадец словно забывает об обыгранном сопернике. Он не оборачивается - дело сделано. Наши же игроки чувствуют себя спокойно, лишь оторвавшись на метр-другой».

Вмешательство премьер-министра

Книга в основной части - это ежедневник Драйдена, виртуально сопровождавший его в сентябре-1972. То есть это не воспоминания с бронзовым налетом и не какая-то тенденциозная работа, а практически рабочие заметки. «Мы с женой наслаждались поздним завтраком в одном венском кафе» - это про момент вызова в сборную Канады. Быт пересекается с именами, дух эпохи ощущается намного разнообразнее.

Ключевая предстартовая драма сборной Канады в 1972-м - сюжет невключения в команду четырех канадских игроков из ВХА (среди них - Бобби Халл). Драйден подробно и с разных сторон пересказывает историю вопроса. «Даже премьер-министр Пьер Трюдо был вынужден вмешаться, заявив, что эти четыре хоккеиста, без сомнения, должны представлять Канаду в играх с СССР».

Мифы и реальность

Увлечение Канады хоккеем для нас выглядит мифом, и вот по книге Драйдена разбросаны штрихи, которые дают понять масштаб.

Даже если делить на два, все равно впечатляет.

«Результаты ежегодных опросов телезрителей показывают, что программой номер один телевидения является субботняя передача «Хоккейные вечера в Канаде». Программой номер два оказываются те же «Хоккейные вечера», но передаваемые по средам».

Дневник Драйдена четко дает понять, что разница в подготовке команд - вообще никакой не миф. Канадцы вышли из отпуска сильно позже, и сам Кен чувствовал себя совсем не в форме еще 19 августа, за пару недель до старта серии.

Кен даже упоминает мнение журналиста, который на основе разницы в физической подготовке (у советской сборной, по его мнению, здесь очевидное преимущество) предположил, что серия закончится со счетом 6-2 в пользу СССР.

Конечно, книга - источник смешных мифов о таинственных пришельцах из СССР, каждый второй среди которых - шпион, а каждый третий - невероятный ученый.

Оценка звезд советского хоккея со стороны

Развернутый яркий пример, который позволяет не только оценить впечатление Драйдена от тренировки сборной СССР в Монреале, но и получше узнать, как тренировалась наша сборная.

«Слегка поразмяться? В течение девяноста минут все двадцать семь русских хоккеистов ни на секунду не присели, выполняя сложные упражнения, которые большинство канадцев видели впервые. Русские в основном отрабатывают игровые ситуации и проводят двусторонние игры. Они не увлекаются бесчисленными и не очень осмысленными бросками по воротам, чем грешат тренировки многих канадских команд».

Шанс поближе познакомиться с нашими звездами, на которых Драйден смотрел со стороны в режиме реального времени.

Третьяк: «Он плюхался грудью на лед и без помощи рук, рывком вновь вскакивал на ноги – и так восемь-десять раз».

Якушев: «Высокий, играет левого крайнего, а на коньках стоит как Бобби Орр и Фрэнк Маховлич одновременно». Анисин, Лебедев и Бодунов: «Молодые игроки русских произвели на меня очень хорошее впечатление. Похоже, они являются продуктом современной советской хоккейной школы, так как бросают по воротам значительно чаще и сильнее, нежели их старшие партнеры».

Мальцев: «Является не только классическим центром, но и превосходным дирижером, и дриблером. После того как русские забросили пять или шесть шайб, он подмигнул мне, проезжая за воротами. Это была просто благодушная улыбка».

Обстоятельства и разбор легендарных 3:7 - и через это переход к разнице систем. Со своей стороны мы много слышали про недооценку, про навал первых минут и прочее.

Драйден дает перспективу: «Мы были готовы для проведения двусторонних тренировочных встреч, может быть даже для встреч начала сезона НХЛ, когда другие игроки в такой же неважной форме. Но мы плохо подготовились к матчам с командой, прекрасно бегающей на коньках и всегда пребывающей в отличной спортивной форме».

Конфликт с милицией и канадские безумцы

Драма последнего матча глазами непосредственного участника. Напомню: это там Паризе угрожал убить арбитра, это там канадцы отыгрались с 3:5, это там их представитель Иглсон толкался с московской полицией.

«Милиционеры окружили Иглсона, взяли его под руки и стали выпроваживать из зала. Первым, кто обратил на это внимание, был Питер Маховлич. Размахивая клюшкой, он бросился к борту, за ним по льду бежали еще восемнадцать хоккеистов, Синден, Фергюсон, массажисты и пара ребят, не принимавших участия в этой игре. Кто-то перелез через борт и вырвал Иглсона из рук милиции. Окружив Ала, все они затем отправились через лед к нашей скамье».

Да, важное упоминание того, что на трибунах в «Лужниках» были канадцы – несколько тысяч добрались до Москвы, чтобы перекрикивать довольно инертную местную публику (у нас, видимо, пускали не фанатов, а по специальным спискам). И эти редкие канадские безумцы увидели историю.

Удивительный финальный штрих: уже дома канадцы столкнулись с тем, за что их пинали в советской прессе - спорные методы, удары в голову, по коленям, выбитый Харламов, и так далее. «Авторы многих статей считали, что мы опозорили свою страну.

В своих письмах в редакции газет известные деятели осуждали наше поведение за океаном. Известный нейрохирург доктор Пенфильд заявил, что не знает, как посмотрит в глаза своим московским коллегам на очередном заседании нейрохирургов в Москве».