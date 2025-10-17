Baltijas balss logotype
Новак Джокович признал, что Янник Синнер унизил его, и выразил желание обменяться телом с кем-нибудь помоложе

Спорт
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новак Джокович признал, что Янник Синнер унизил его, и выразил желание обменяться телом с кем-нибудь помоложе

24-кратный обладатель титулов «Большого шлема», пятая ракетка мира серб Новак Джокович, высказался о поражении от второй ракетки мира итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира Six Kings Slam. Игра закончилась со счетом 4:6, 2:6.

— Любовь к теннису и страсть к игре по-прежнему во мне. Извините за грубость, но неприятно, когда тебя так унижают на корте. Тем не менее, это невероятно — оставаться на таком уровне. Быть в топ-5 или топ-10 — это здорово. Я стараюсь изо всех сил. У меня такое тело, какое есть, и я благодарен за все, что дала мне жизнь. Это было потрясающее путешествие, полно причин для радости.

Конечно, я бы не отказался обменяться телом с кем-то помоложе хотя бы на год, чтобы попробовать одолеть этих ребят. Было бы круто. Но без шуток — у меня все еще горит азарт. Я понимаю, что с каждым разом все тяжелее побеждать Янника и Карлоса. Но я буду продолжать бросать им вызов, пока не получится.

Простите, что матч сегодня получился коротким. Это его заслуга, не моя. Я пытался немного надавить на него в последнем гейме, когда взял очко при 0:15, но это не помогло. Он словно скоростной поезд, несущийся без остановки, — бил по мячу без промаха со всех сторон. Янник был на высоте. Поздравляю его и желаю удачи в финале, — сказал Джокович в послематчевом интервью на корте.

В финале Six Kings Slam Янник Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

#теннис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


