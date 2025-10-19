Baltijas balss logotype
Джокович в 18 раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP и повторил рекорд Федерера 0 73

Спорт
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Джокович в 18 раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP и повторил рекорд Федерера
ФОТО: Thought Co

Многократный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович повторил достижение швейцарца Роджера Федерера по количеству квалификаций на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), сообщается на сайте ATP.

Джокович сыграет на Итоговом турнире в 18‑й раз в карьере. Столько же раз в заключительном соревновании сезона принимал участие Федерер.

Итоговый турнир ATP пройдет 9–16 ноября в итальянском Турине. Ранее на турнир отобрались испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Джоковичу 38 лет, он 24‑кратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса.

Читайте нас также:
#теннис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео