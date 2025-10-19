Многократный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович повторил достижение швейцарца Роджера Федерера по количеству квалификаций на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), сообщается на сайте ATP.

Джокович сыграет на Итоговом турнире в 18‑й раз в карьере. Столько же раз в заключительном соревновании сезона принимал участие Федерер.

Итоговый турнир ATP пройдет 9–16 ноября в итальянском Турине. Ранее на турнир отобрались испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Джоковичу 38 лет, он 24‑кратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса.