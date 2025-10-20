Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ферстаппен выиграл Гран-при США 0 107

Спорт
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ферстаппен выиграл Гран-при США

19 октября, на трассе «Америк» в Остине состоялся Гран-при США Формулы-1. Лучшее время по результатам 56 кругов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Вторым к финишу пришёл Ландо Норрис из «Макларена» (+7.959). Тройку лучших замкнул представитель «Феррари» Шарль Леклер (+15.373).

Семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону не удалось попасть на подиум: британец стал лишь четвёртым (+28.536).

В личном зачёте лидерство удерживает Оскар Пиастри – 346 очков. Следом располагаются Ландо Норрис (332) и Макс Ферстаппен (306).

В Кубке конструкторов лидирует «Макларен» (678), команда досрочно завоевала трофей.

Читайте нас также:
#формула 1
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»
Изображение к статье: Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»
Мбаппе повторил редкое достижение Роналду в составе «Реала»
Изображение к статье: Мбаппе повторил редкое достижение Роналду в составе «Реала»
НХЛ. Кирилл Капризов продолжает переписывать рекорды «Миннесоты»
Изображение к статье: НХЛ. Кирилл Капризов продолжает переписывать рекорды «Миннесоты»
«Такой нужный девичник с моей подругой». Соболенко показала, как отдохнула с Бадосой в Дубае
Изображение к статье: «Такой нужный девичник с моей подругой». Соболенко показала, как отдохнула с Бадосой в Дубае
Изображение к статье: МЧМ-2025. Сборная Марокко завоевала золотые медали, сенсационно обыграв в финальном матче шестикратных чемпионов мира
МЧМ-2025. Сборная Марокко завоевала золотые медали, сенсационно обыграв в финальном матче шестикратных чемпионов мира 371
Изображение к статье: Теодор Блюгер и его «Ванкувер» выиграли у команды Александра Овечкина
Теодор Блюгер и его «Ванкувер» выиграли у команды Александра Овечкина 234
Изображение к статье: Новый рейтинг ВТА: стартовала очередная неделя лидерства Арины Соболенко
Новый рейтинг ВТА: стартовала очередная неделя лидерства Арины Соболенко 178
Изображение к статье: Каким мячом будут играть на чемпионате мира по футболу – 2026?
Каким мячом будут играть на чемпионате мира по футболу – 2026? 92

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 640
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 69
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 185
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 115
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 115
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 319
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 640
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 69
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 185

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео