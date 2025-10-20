19 октября, на трассе «Америк» в Остине состоялся Гран-при США Формулы-1. Лучшее время по результатам 56 кругов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Вторым к финишу пришёл Ландо Норрис из «Макларена» (+7.959). Тройку лучших замкнул представитель «Феррари» Шарль Леклер (+15.373).

Семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону не удалось попасть на подиум: британец стал лишь четвёртым (+28.536).

В личном зачёте лидерство удерживает Оскар Пиастри – 346 очков. Следом располагаются Ландо Норрис (332) и Макс Ферстаппен (306).

В Кубке конструкторов лидирует «Макларен» (678), команда досрочно завоевала трофей.