Первая ракетка планеты из Беларуси Арина Соболенко и 26-я ракетка мира испанка Паула Бадоса устроили совместный отдых в Дубае.

Теннисистки сделали много ярких фото в купальниках, которые опубликовали в соцсетях.

— Такой нужный девичник с моей подругой, — подписала Арина новую серию снимков.

Финалом сезона для Соболенко станет Итоговый чемпионат ВTA, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде, куда также уже отобрались Ига Швентек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз и Ясмин Паолини.