19 октября, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс». Гости одержали победу – 4:3.

Уже к 25-й минуте «Кэнакс» вели в четыре шайбы, отличились Элиас Петтерсон, Тайлер Майерс, Кифер Шервуд и латвийский хоккеист Теодор Блюгер.

С середины второго периода «Вашингтон» начал камбэк. Сперва отличился Райан Леонард, затем Джейкоб Чикран. Отставание «Кэпиталз» до минимума сократил Джон Карлсон, но на большее хозяев не хватило.

«Столичные» с 8 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ванкувера» 8 баллов и пятая строчка на Западе.