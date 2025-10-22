Заброшенными шайбами у «Кэпс» отметились Ник Дауд, Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Том Уилсон. Единственный гол «Кракен» на счету Джейдена Шварца.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду около 16 минут, отметился голевой передачей, сделал один бросок и силовой прием. Всего в этом сезоне у него 5 (1+4) очков в 7 матчах.

«Вашингтон» набрал 10 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 8 очков в 7 играх.