У латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса в прошлом сезоне был зафиксирован учащённый пульс при смене положения тела, рассказал спортсмен в интервью изданию The Athletic, сообщает ЛЕТА.

У Порзиньгиса был диагностирован постуральный ортостатический тахикардический синдром (POTS), который без лечения может вызывать сильную усталость или головокружение. Во второй половине сезона из-за тогда ещё не выявленного заболевания Порзиньгис пропустил несколько матчей.

В положении лёжа пульс Порзиньгиса стабилизировался, но при подъёме на ноги иногда повышался до 130 ударов в минуту.

«Было трудно дышать. Я делал всё возможное, чтобы чувствовать себя как можно лучше, но моё тело не функционировало так, как я хотел», — рассказал Порзиньгис.

Баскетболисту необходимо строго соблюдать диету с повышенным содержанием соли и более чёткий режим отдыха вне баскетбола, для лечения POTS специальные медикаменты не требуются.

В среду Порзиньгис начал свой десятый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проведя первый матч в составе новой команды — «Атланта Хокс».