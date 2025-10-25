Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в третьих периодах в матчах НХЛ.

25 октября форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:1).

Капитан «Вашингтона» отличился на 42-й минуте матча. Теперь у него 336 забитых голов в третьем периоде. Это позволило ему повторить рекорд канадца Гретцки, на счету которого столько же голов.

В этом сезоне Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и достиг отметки в 899 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 6 очков в 7 играх.