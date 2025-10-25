«Сон — это мой главный инструмент. Я придерживаюсь времени, когда я должен пойти спать и когда должен проснуться. Например, я ложусь около 11 или 12. И просыпаюсь в 8:30. Это моя рутина. Это, возможно, самое важное из всего, что мы имеем в жизни с точки зрения того, как сохранить здоровье», — сказал Роналду в видео, которое опубликовала компания Whoop.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В текущем сезоне 40-летний португалец провел семь матчей за клуб во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», мадридский «Реал» и «Спортинг». С 143 голами в 225 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии.