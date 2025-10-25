По данным ЛХФ, Линкевич умер в пятницу вечером.

Воспитанник Элмара Баура, запомнившийся на льду как техничный, быстрый и умный игрок, рано начал тренировать молодёжь.

В разные периоды он тренировал группы хоккеистов 1972, 1974 и 1979 годов рождения, среди которых были Сергей Жолток, Сандис Озолиньш, Григорий Пантелеев, Карлис Скрастиньш, Райтис Ивананс и Петерис Скудра — все они впоследствии играли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Если группы 1972 и 1974 годов Линкевич не тренировал с самого начала, то хоккеисты 1979 года выросли под его руководством. Среди них — Ивананс, Арвид Рекис, Александр Андреев, Владимир Мамонов, Андрей Кардаш и Валерий Филимонов.

В 1992 году Линкевич стал первым главным тренером молодёжной сборной Латвии U-20, а позднее был избран председателем Тренерского совета ЛХФ.

В середине 1990-х годов он провёл два сезона в качестве помощника главного тренера клуба USHL "Fighting Saints" из Дубьюка (США), а затем тренировал молодых хоккеистов в США.

С 2011 по 2015 год он был главным тренером команды "Земгале" из Елгавы, работал также с Даном Лочмелисом, позже — в Рижской хоккейной школе, а в последние годы — в "Зибени" из Озолниеки.

ЛХФ подчёркивает, что команды, тренируемые Линкевичем, всегда отличались хорошей техникой и высоким уровнем катания.