«Вашингтон» крупно проиграл «Оттаве», Овечкин остался без очков в своем 1500-м матче 0 203

Спорт
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV

«Вашингтон» проиграл «Оттаве» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:7.

У «Оттавы» голы на счету Дилана Козенса (дубль), Дрейка Батерсона (дубль), Шейна Пинто, Ника Казинса и Тома Шабо.

У «Вашингтона» единственную шайбу забросил Тревор ван Римсдайк. Российский нападающий Александр Овечкин, который проводил свой 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, за 17 минут 44 секунды игрового времени не отметился результативными действиями. У Овечкина 7 (2+5) очков в 9 матчах сезона.

«Кэпиталз» (12 очков после девяти матчей) занимают пятое место в таблице Восточной конференции. «Сенаторз» (девять матчей, девять очков) идут на 12-м месте.

#хоккей
