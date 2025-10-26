У «Оттавы» голы на счету Дилана Козенса (дубль), Дрейка Батерсона (дубль), Шейна Пинто, Ника Казинса и Тома Шабо.

У «Вашингтона» единственную шайбу забросил Тревор ван Римсдайк. Российский нападающий Александр Овечкин, который проводил свой 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, за 17 минут 44 секунды игрового времени не отметился результативными действиями. У Овечкина 7 (2+5) очков в 9 матчах сезона.

«Кэпиталз» (12 очков после девяти матчей) занимают пятое место в таблице Восточной конференции. «Сенаторз» (девять матчей, девять очков) идут на 12-м месте.