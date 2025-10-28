Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко набралась сил в Дубае в компании бойфренда — бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса.

Возлюбленный теннисистки поделился в Инстаграме ярким фото с отдыха.

Финалом сезона для Соболенко станет Итоговый чемпионат ВTA, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде, куда также отобрались Ига Швентек, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Ясмин Паолини и Елена Рыбакина.