Соболенко принимает участие в розыгрыше Итогового турнира WTA–2025, который пройдёт с 1 по 11 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

— Ты знакома с Новаком Джоковичем, ты со своим парнем даже ходили на «двойное свидание» с ним его женой. Чему ты у него научилась?

— Как сохранять спокойствие и смотреть на всё со стороны и на корте, и вне его. Уметь отстраниться и взглянуть на ситуацию как бы чужими глазами. Думаю, это лучший урок, который можно получить от Новака, — сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом Итогового турнира WTA.