Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает оставаться наиболее приоритетной трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии, где 33-летнему футболисту предлагают заработную плату в размере около £ 150 млн (€ 170 млн) в год.

Об этом сообщает TBR Football.

Согласно источнику, игроку также предлагают право на долю в клубе в будущем и стать послом по туризму.

Подчёркивается, что приняв данное предложение, Салах начнёт зарабатывать на уровне нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чей оклад оценивается приблизительно в £ 175 млн (€ 200 млн).

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами.