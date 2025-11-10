Капитан «Вашингтона» вышел на историческую отметку. Форвард забил 900-й гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Эта шайба принесла «Вашингтону» победу в домашнем матче с «Сент-Луисом» (6:1).

Ровно 900

Тот самый момент случился на третьей минуте второго периода. Овечкин накрыл вратаря «Блюз» Джордана Биннингтона за его воротами.

Голкипер затянул с выбросом, форвард сделал перехват и отпасовал назад, а Джейкоб Чикран вышел на бросок из дальнего слота и не попал в створ. Александр на том же правом краю подобрал отскок от борта, развернулся и бросил с острого угла с неудобной руки — и забил.

Овечкин отпраздновал в фирменном стиле с приседанием на одно колено и подкатил к стеклу. Публика столичной «Кэпитал Уан Арены» вскочила со своих мест, среди зрителей были близкие россиянина — жена Настасия, сыновья Сергей и Илья, мама Татьяна. Маскот «Кэпс» перевернул три цифры счетчика с 8-9-9 на 9-0-0.

На льду вокруг капитана собралась вся команда. Микрофон на Александре записал восторженные крики, слова благодарности партнерам и их поздравления. Заодно нападающий уточнил у своего центрфорварда Дилана Строума, что с исторической шайбой.

Спрятанная шайба

Пока вашингтонцы праздновали, Биннингтон вытащил шайбу из сетки и со спины спрятал под шорты. Лайнсмен Мишель Кормье узнал о попытке вратаря оставить снайпера без ценного сувенира и заставил его вернуть.

Известный своими выходками голкипер выполнил просьбу, так что большая коллекция Овечкина не останется без очередного ценного пополнения.

В следующем телевизионном тайм-ауте на арене показали ролик с посвящением капитану. Болельщики снова встали со своих мест, устроили овацию со скандированием «Ови!» и получили ответную благодарность снайпера. Комментатор матча Крейг Лафлин заметил: «Трудно поверить, что у него 900 голов. Теперь мы хотим 1000, Ови. Вот чего мы хотим!»

Гол Овечкина стал вторым и победным для «Вашингтона» в матче.

Пивной душ

В раздевалке Овечкина ждал небольшой пивной душ от ассистента капитана Джона Карлсона, новые поздравления команды с владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом, объятия со своими родными.

При этом более масштабное празднование состоится позже, у «Кэпиталз» в расписании на завтра — выезд к «Питтсбургу». Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби с улыбкой говорил о том, что кто-то может пожелать увидеть тот самый гол Ови в ворота принципиального соперника, но такой сюжет все же не состоится.