Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Арина Соболенко обошла Игу Швентек и Винус Уильямс и поднялась на 2-е место по количеству призовых за карьеру 0 319

Спорт
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко обошла Игу Швентек и Винус Уильямс и поднялась на 2-е место по количеству призовых за карьеру

Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко поднялась с четвертого на второе место по числу призовых, заработанных на протяжении карьеры.

В обновленном соответствующем рейтинге ВТА от 10 ноября у Соболенко 45 175 621 доллар призовых суммарно.

На вершине с большим отрывом легендарная американка Серена Уильямс (94 816 730 долларов).

На третьем месте вторая ракетка мира полька Ига Швентек (43 640 490), за ней — Винус Уильямс (42 867 364).

На пятой строчке Симона Халеп из Румынии (40 236 618), на шестой — еще одна белоруска Виктория Азаренко (38 890 473), на седьмой — россиянка Мария Шарапова (38 777 962).

Соболенко в текущем сезоне взяла US Open, «тысячники» в Майами и Мадриде, а также «пятисотник» в Брисбене. Она установила рекорд по количеству призовых за один год выступлений — 15 008 519 долларов.

Читайте нас также:
#теннис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бывший игрок «Ливерпуля» Садио Мане: всем казалось, что у нас с Салахом конфликт, что у нас вражда
Изображение к статье: Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему считает Эрлинга Холанда инопланетянином
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова уверенно вышли в финал чемпионата мира
Изображение к статье: Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео