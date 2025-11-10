Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко поднялась с четвертого на второе место по числу призовых, заработанных на протяжении карьеры.

В обновленном соответствующем рейтинге ВТА от 10 ноября у Соболенко 45 175 621 доллар призовых суммарно.

На вершине с большим отрывом легендарная американка Серена Уильямс (94 816 730 долларов).

На третьем месте вторая ракетка мира полька Ига Швентек (43 640 490), за ней — Винус Уильямс (42 867 364).

На пятой строчке Симона Халеп из Румынии (40 236 618), на шестой — еще одна белоруска Виктория Азаренко (38 890 473), на седьмой — россиянка Мария Шарапова (38 777 962).

Соболенко в текущем сезоне взяла US Open, «тысячники» в Майами и Мадриде, а также «пятисотник» в Брисбене. Она установила рекорд по количеству призовых за один год выступлений — 15 008 519 долларов.