В рамках квалификационного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике сборная Португалии уступила Ирландии со счётом 0:2.

На 59-й минуте игры нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем соперника. Сначала главный арбитр ограничился только предупреждением, но на системе VAR посчитали такое наказание недостаточным. После видеопросмотра эпизода судья изменил своё решение и показал Роналду красную карточку.

Это первое удаление для звёздного португальца за 226 матчей за сборную в профессиональной карьере. Роналду пропустит последний матч отбора с Арменией, а в случае квалификации Португалии и более серьёзного дисциплинарного наказания ещё и старт чемпионата мира 2026 года.

Португалия лидирует в группе F отбора к ЧМ с 10 очками. На втором месте располагается Венгрия с 8 баллами. Третью и четвёртую строчку занимают Ирландия и Армения соответственно.