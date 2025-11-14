Латвийский вратарь Артур Шилов перед предстоящими матчами клуба «Питтсбург Пингвинз» в Национальной хоккейной лиге против «Нэшвилл Предаторз», которые пройдут в Швеции в эти выходные, заявил, что для него это особенная возможность сыграть в матчах НХЛ в Европе, сообщает передача «900 секунд».

В рамках проводимой уже 15-й год подряд серии NHL Global Series несколько матчей лиги проходят за пределами Северной Америки. В предыдущем сезоне таких матчей было четыре, и в них участвовал также латвийский защитник Увис Янис Балиньш, представлявший «Флорида Пантерз».

В этом году «Пингвинз» проведут на стокгольмской арене «Avicii» два матча против «Предаторз». В пятницу в 21:00 игру можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе Go3, а в воскресенье в 16:00 – на телеканале TV6.

В интервью TV3, записанному в четверг, Шилов рассказал, что у него есть ещё одна ночь, чтобы выспаться, и в целом он чувствует себя хорошо, но телу нужно время, чтобы акклиматизироваться.

Говоря о матчах в Европе, вратарь отметил, что это будет интересный опыт.

«Не каждая команда едет в Европу. Питтсбург в этом году выбрал Швецию, и, как по мне, это особенная возможность. Для многих европейских зрителей это фантастический шанс смотреть матч днём, а не ночью», – сказал Шилов.

Прошлый сезон вратарь провёл в другом клубе НХЛ – «Ванкувер Кэнакс», но в июле был обменян в «Питтсбург».

«Меня приняли великолепно. Лидерство в команде на очень высоком уровне. Все улыбаются, разговаривают с тобой, стараются познакомиться. Нет такого, что ты заходишь в раздевалку, и тебя игнорируют, потому что ты новичок. Все стараются наладить контакт. Мне кажется, это как раз говорит о роли лидеров, и все стараются тебя включить в команду», – поделился первыми впечатлениями Шилов.

Он также рассказал, что у него сложилось хорошее взаимопонимание с тренером вратарей Энди Киодо. За 18–20 часов до матча в общем чате сообщают, кто будет стоять на воротах.

«Нам сказали, что мы будем меняться вратарями в каждом матче. Когда ты заранее знаешь, что играешь следующий матч, ты можешь лучше подготовиться. Нет неопределённости, будешь ты играть или нет», – заключил Шилов.

Обе команды прибыли в Стокгольм уже во вторник. Расписание у игроков плотное – нужно встречаться с представителями СМИ, при этом время на интервью строго ограничено. На субботу запланированы открытые тренировки, на которые смогут попасть и зрители.

Тем не менее у команд есть и свободное время. В четверг хоккеисты «Питтсбурга» посетили музеи, а вечер завершили СПА-процедурами.

Несмотря на скептические прогнозы перед сезоном, команда «Пингвинз» демонстрирует высокий уровень игры: с 21 очком в 17 матчах она занимает третье место в Столичном дивизионе. В то же время «Предаторз» в Центральном дивизионе с 14 очками после 18 матчей занимают последнее, восьмое место.

ТВ3