Российский боец Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном бою турнира UFC 322 в Нью‑Йорке.

Поединок продлился все пять раундов, после которых судьи единогласно отдали победу Махачеву.

Таким образом, представитель России отобрал у Делла Маддалены пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Ранее Махачев 34-летний оставил вакантным титул чемпиона организации в легком дивизионе.

Всего в послужном списке 34‑летнего Махачева 28 побед и одно поражение в ММА, тогда как 29‑летний Делла Маддалена одержал 18 побед и потерпел три поражения.