Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщила пресс-служба WBO.

«WBO получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего пояса в тяжелом весе. После тщательного рассмотрения Усик решил отказаться от этого титула», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Усик лишился статуса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На данный момент он продолжает владеть поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).