Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1).

Благодаря этой шайбе Овечкин оформил свой 442-й гол на «Кэпитал Уан Арене», обойдя Горди Хоу (441 гол на «Детройт Олимпия») и установив рекорд НХЛ по количеству голов в регулярном сезоне, забитых на одном и том же стадионе.

Также Овечкин побил рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов в домашних матчах НХЛ с учетом плей-офф.

В активе Овечкина теперь 81 такой гол, у Ягра — 80, сообщает StatsCentre.