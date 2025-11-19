"Пришло время! Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал на этом пути. Я отдал этой команде и стране всё, что было в моих силах, — написал 36-летний баскетболист на своей странице в социальной сети Facebook. — Представлять Латвию было большой честью, которую я никогда не забуду. Это всегда будет моя любимая команда".

Бертанс, который в настоящее время выступает за латвийского чемпиона "VEF Rīga", сообщил, что его последний матч в составе сборной состоится 28 ноября против национальной команды Нидерландов в рамках квалификации к чемпионату мира.