Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 904-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, отметившись заброшенной шайбой в домашней игре с «Эдмонтоном» (7:4).

40-летний форвард отличился на седьмой минуте матча, сделав счет 2:0 в пользу «столичных». Благодаря этому Овечкин смог повторить еще один снайперский рекорд великого канадца Уэйна Гретцки.

Из 904 своих шайб Овечкин 66 забросил в пустые ворота — он является рекордсменом НХЛ по этому показателю.

В то же время Гретцки забил за карьеру 894 гола, из них 56 в пустые ворота. Таким образом, на счету обоих легендарных хоккеистов теперь по 838 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ без учета голов в пустые ворота.