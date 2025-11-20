20-кратный победитель турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира Роджер Федерер будет включён в международный Зал славы тенниса в 2026 году.

Церемония состоится в период с 27 по 29 августа в Ньюпорте, США. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Федерер завершил карьеру на Кубке Лэйвера в 2021 году. Швейцарский теннисист опередил в голосовании чемпиона US Open-2009 аргентинца Хуана-Мартина Дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.

Также Федерер стал первым теннисистом в истории, которому удалось выиграть 20 титулов на турнирах «Большого шлема».