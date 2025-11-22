Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывший игрок «Ливерпуля» Садио Мане: всем казалось, что у нас с Салахом конфликт, что у нас вражда 0 114

Спорт
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывший игрок «Ливерпуля» Садио Мане: всем казалось, что у нас с Салахом конфликт, что у нас вражда

Вингер саудовского клуба «Аль-Наср» Садио Мане, ранее выступавший за «Ливерпуль», высказался о своих взаимоотношениях с нападающим Мохамедом Салахом, с которым они ранее играли за мерсисайдцев.

«Всем казалось, что между нами есть какая-то вражда, но это не так уж и плохо. Я тихий человек, дружелюбный по отношению ко всей команде. Думаю, Мо тоже хороший парень. Но мне кажется, что на поле [это иначе]: все видели — иногда он мог дать мне пас, а иногда — нет. Только Бобби [Фирмино] всегда делился мячом.

До сих пор помню игру с «Бернли» [в 2019 году], тогда был по-настоящему зол, ведь Мо не давал мне пас в тех эпизодах, в которых следовало. После матча я был в ярости. На следующий день он захотел поговорить со мной, но не знал, как это сделать. Он думал, что я до сих пор злюсь на него, ведь после той игры сразу разъехались по домам и не пересекались.

Он спросил: «Мы можем поговорить?» Я ответил: «Да, без проблем, давай». Он сказал: «Ты посчитал, что я не хочу передавать тебе мяч? Не забил, но это получилось у Бобби. Когда я получил мяч, не видел тебя, просто хотел пробить по воротам. Ничего не имею против тебя. Честное слово, если у меня будет возможность отдать тебе пас, это сделаю».

Я ответил: «Не переживай, это уже в прошлом. Я был зол, потому что с твоим качеством игры ты мог бы передавать мне мяч чаще». Думаю, с этого момента мы сблизились с Мо. Порой так происходит, я не видел в этом чего-то личного. Он просто хочет забивать и забивать. После этого ему сказал: «Мо, я могу тебе помочь, ведь ты так хочешь стать лучшим бомбардиром, у меня нет с этим проблем. Можешь рассчитывать на меня», — приводит слова Мане Goal.com.

Читайте нас также:
#футбол #спорт #дружба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему считает Эрлинга Холанда инопланетянином
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова уверенно вышли в финал чемпионата мира
Изображение к статье: Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине
Изображение к статье: Италия без второй ракетки мира Янника Синнера в третий раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео