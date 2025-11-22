Baltijas balss logotype
Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине 0 102

Спорт
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийские бобслеисты стартуют в первом этапе Кубка мира в Кортине
ФОТО: LETA

Латвийские бобслейные экипажи — Екаб Календа/Арнис Бебришс и Ренар Грантиньш/Эдгар Унгурс — сегодня начнут сезон Кубка мира в Кортине-д’Ампеццо, приняв участие в соревнованиях двоек, пишет ЛЕТА.

У мужчин соревнования начнутся в 14:00 по латвийскому времени, второй заезд состоится через полтора часа. Прямую трансляцию покажет телеканал Go3 Sport Open.

Экипаж Календы выйдет на трассу под шестым номером, а Грантиньш/Унгурс — под 27-м среди 32 экипажей.

Пилотируемый Календой экипаж в прошлом сезоне занял девятое место в общем зачёте Кубка мира в двойках, а в юниорском зачёте уступил только немцу Адаму Амуру. Лучший результат в двойках Календа показал в Сигулде, заняв пятое место, а также в Альтенберге и Иглсе, где был шестым.

Для Грантиньша этот старт станет дебютом в этапах Кубка мира. В прошлом сезоне он занял второе место в общем зачёте Кубка Европы, уступив только экипажу, пилотируемому немцем Максимилианом Илльманом. В трёх этапах Кубка Европы в Сигулде Грантиньш занял одно третье и два вторых места, а в первом из этих этапов также завоевал второе место на чемпионате Европы среди юниоров.

В женских соревнованиях на первом этапе Латвия не будет представлена.

В этом сезоне, в рамках отбора на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, запланировано семь этапов Кубка мира. Следующий этап пройдёт в Иглсе (Австрия) в последнюю неделю ноября, в середине декабря соревнования по скелетону состоятся в Лиллехаммере, четвёртый этап примет Сигулда, а после Нового года этапы пройдут в Винтерберге, Санкт-Морице и Альтенберге.

#бобслей #Латвия #Европа #спорт #женщины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
