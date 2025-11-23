Поздним вечером в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет скончался олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды — в качестве главного тренера команды.

В тренерской карьере, помимо «Спартака», Симонян привел к чемпионскому титулу ереванский «Арарат», возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».

Кроме того, он являлся победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.